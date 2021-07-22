Nişan gününde traktör römorkuna asılı halde ölü bulundu

Samsun'da 26 yaşındaki bir genç, nişanının olacağı gün iple asılı halde ölü olarak bulundu.

Samsun'da edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki A.R.Ş. sabaha karşı evlerinin yanındaki samanlıkta traktörün römorkuna asılı halde ölü bulundu.

Bu akşam nişan töreninin olacağı öğrenilen A.R.Ş.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İntihar ettiği değerlendirilen gencin cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.