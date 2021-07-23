İYİ Parti'den Erdoğan'a Kıbrıs cevabı: Cumhurbaşkanı'nın tören konusunda da kandırıldığını üzülerek görmekteyiz

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada; İYİ Parti'nin de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından davet edildiğini ifade etmesi talihsizliktir. Zira, bazı siyasilerin özel olarak davet edildiği törene, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ya da İYİ Parti adına bir davet gelmemiştir. İşin özeti, kim ya da kimler tarafından olduğunu bilemeyiz ama, Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha yanlış bilgi aktarıldığı ortadadır" denildi.

"Kandırmaya alışık kadrolarla çalışmayı tercih eden Sayın Cumhurbaşkanı'nın, tören daveti konusunda da yakınındaki isimlerce kandırıldığını üzülerek görmekteyiz" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: