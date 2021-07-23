Sadece unvanı ‘sakin şehir’: Bayramda nüfusu 20 kat arttı

Muğla'nın Ula ilçesinin 'sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bayram tatili yoğunluğu sürüyor. Trafiğin felç olduğu Akyaka'nın 4 bin olan nüfusu, bayramda 20 kat artarak 80 bine ulaştı.