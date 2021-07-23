BM Güvenlik Konseyi, Erdoğan'ın Kıbrıs konusundaki tutumunu kınadı

BM Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta iki devletli çözüm ve kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının daha açılacağını açıklamasına ilişkin sözlerini kınayarak, 'adil bir çözüm' çağrısında bulundu.

AFP tarafından yayımlanan ve diplomatların üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, "Güvenlik Konseyi, Türk liderlerin Kıbrıs'taki açıklamalarını kınıyor. Konsey, önceki kararlarına ve açıklamalarına aykırı olan bu tek taraflı eylemlerden derin endişe duyuyor" denildi.