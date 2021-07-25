Sağlık Bakanı Koca: Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin hiç aşı olmadığını, 2. dozu olmayanların sayısının ise 17 milyon olduğunu aktardı.
Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 25, 2021
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