'21 yaşındaki genç antrenör, spor yaparken kalp krizinden öldü' iddiası

Öte yandan yapılan ilk incelemede Batuhan Kerimoğlu'nun evinde spor yaparken kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Genç antrenörün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde spor antrenörü olduğu öğrenilen Batuhan Kerimoğlu evinde hayatını kaybetti. 21 yaşındaki genç antrenörün evinde spor yaparken kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.
Öte yandan yapılan ilk incelemede Batuhan Kerimoğlu'nun evinde spor yaparken kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Genç antrenörün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)