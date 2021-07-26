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    Instagram / sosyal medya

    Sosyal medyaya Almanya modeli geliyor: 'Dezenformasyon' yapana hapis cezası önerisi

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    Sputnik Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya açıklamasının ardından, gözler AK Parti'nin yapacağı çalışmaya çevrildi. Ekim ayında Meclis’e gelmesi beklenen düzenlemede özellikle Almanya modeli yakından inceleniyor. Anayasa Komisyonu Başkanvekili Özkaya, "Dezenformasyon yapanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası getirilmeli" önerisinde bulundu.

    AK Parti’nin Ekim ayında Meclis gündemine getirmeyi planladığı sosyal medya çalışmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre sosyal medya ile ilgili Meclis’te düzenleme yapmayı planlayan AK Parti, yeni anayasa çalışmasına da bazı hükümler koymayı amaçlıyor.

    Almanya, Fransa, İngiltere ile AB ülkelerinin yaptığı sosyal medya çalışmalarını da tek tek inceleyen AK Parti, Türkiye’ye özel bir model getirmeyi hedefliyor. Özellikle Almanya modelinin yakından incelendiği, bazı cezai yaptırımlar getirilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

    Mahir Ünal
    © AA
    AK Partili Ünal: Yeni sosyal medya düzenlemesi yalan ve iftira haberlerle ilgili olacak
    AK Parti Afyon Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, Meclis gündemine gelmesi planlanan çalışmayla ilgili görüşlerini ve önerilerini Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'a anlattı.

    Bir sansürün söz konusu olmadığını belirten Özkaya, "Daha önce de sosyal medya ile ilgili bir kanun çalışması yapmıştık. O zaman da aynı tartışmalar yaşandı, 'sansür' denildi fakat niyetin sansür olmadığı görüldü. Pek çok AB ülkesi Türkiye ile aynı tehdidi yaşıyor. Toplumun geniş kitlelerini baskı altına alıyor, normal hayatta suç olan sosyal medyada da suç fakat fake hesaplar nedeniyle suçla etkin mücadele yapılamıyor. Bu çözülmeli, herkesin kimliği bilinmeli. Sosyal medyada bir yalan haberi ya da terör suçunu, dezenformasyonu milyonlarca insan duyuyor" dedi. 

    'Katalog suçları 4 başlıkta inceleniyor'

    Almanya'nın, terör ve şiddetle ilgili 2017’de ceza kanununu değiştirdiğini ve  katalog suçları 4 başlıkta oluşturduğunu söyleyen Özkaya, "Bunlar ‘terör’, ‘cinsel suçlar ve pornografi’, ‘din ve vicdan özgürlüğüne hakaret’, ‘yalan haber, dezenformasyon ve mezenformasyon.' Dezenformasyon, yalanın bilerek yaygınlaştırılması, mezenformasyon ise bilmeden yaygınlaştırılması. Bizde de bu başlıkları göz önüne alarak çalışma yapılıyor" diye konuştu. 

    'Almanya’da kanunda gösterilen hukuka aykırı içerik tespit edildiğinde, içeriğin yayından kaldırılması için sosyal ağ işletmelerine 24 saat süre tanınıyor' diyen Özkaya, "Aksi takdirde 50 milyon euroya kadar para cezası kesiliyor. Almanya’da bulunan vatandaşların kanuna aykırı bir paylaşımı tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunmasına da hak tanınıyor. Ayrıca ‘uyar-kaldır’ şikâyet sistemi uygulanıyor. Bizim düzenlememizde de bu maddeler mutlaka olmalı. Uyar-kaldır bizim sistemimizde var fakat etkin kullanımın oluşması gerekiyor" dedi.

    Özkaya ayrıca, dezenformasyon yapanın belirli süre sosyal medya kullanması yasaklanabileceği ve maddi tazminat gibi uygulamaların olabileceğini belirtti. 

    1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası

    Almanya'da dezenformasyon yapan bir sosyal medya kullanıcısına 1 yıldan 5 yıla kadar ceza verilebileceğini söyleyen Özkaya, "Ceza Kanunu’nda ifade özgürlüğünü sınırlamayan, kamuya açık sosyal paylaşım ve ifade özgürlüğü alanında bilginin doğru yayılmasını sağlayan bir düzenleme için çalışma yapabiliriz" ifadesini kullandı. 

    Yeni anayasada sosyal medya maddeleri

    Yeni anayasada, sosyal medya ve internet kullanımına yönelik dezenformasyonun önlenmesi için bazı maddelerin de alması planlanıyor. Bu kapsamda Twitter, Facebook ve Google gibi küresel şirketlerin, iletişimi kontrol etme tehdidi ile sosyal medyadaki dezenformasyonu önlemek için bazı maddelerin anayasaya eklenebileceği belirtiliyor.

    Etiketler:
    Hapis cezası, Ceza kanunu, Google, Facebook, Twitter, Almanya, Türkiye, Sosyal medya, AK Parti, Ali Özkaya
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