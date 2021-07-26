Şarkıcı Lara koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Lara, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, "'Bana bir şey olmaz' demeyin lütfen! Maskenizi takın çok zor bir hastalık" dedi.

Şarkıcı Lara ve yeğeni koronavirüs belirtileri gösterince hastaneye başvurdu.

Hürriyet'in haberine göre Kovid 19 testinin pozitif çıkması sonucu Lara karantinaya alındı. Gün geçtikçe durumu kötüleşen şarkıcı daha sonra Antalya'da özel hastaneye yatırıldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Lara, "'Bana bir şey olmaz' demeyin lütfen! Maskenizi takın çok zor bir hastalık. Ciğerlerime kadar işlemiş'" ifadelerini kullandı.