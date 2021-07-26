Özdağ: 'Suriyeliler dönsün' derken, yarın çocuklarımızın bir iç savaş Türkiye'sinde yaşamasını engellemeye çalışıyoruz

Ayyıldız Hareketi Lideri Ümit Özdağ, Suriyelilerin 'stratejik göç mühendisliği sonucu Türkiye'ye getirildiğini' belirterek, "Biz bugün Suriyelilere vatanlarına dönsün derken, yarın çocuklarımızın, torunlarımızın bir iç savaş Türkiye'sinde yaşamasını engellemeye çalışıyoruz. Temel hedefimiz budur" dedi.

Özdağ, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında konuştu.

Özdağ, sözlerine "Suriyelilerin bir stratejik göç mühendisliği ile Türkiye'ye neden getirildiğini tekrar bakalım. Soğuk Savaş döneminde Ortadoğu'daki en büyük proje, Büyük Kürdistan oluşturma projesidir. Bu projenin 4 ülkeye yönelik ameliyat sonucunda gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir" diyerek başladı.

"Bu ameliyatın Irak ayağı yapıldı, şimdi de Suriye ayağı yapılıyor. Sırada İran ve Türkiye var. Biz bugün Suriyelilere vatanlarına dönsün derken, yarın çocuklarımızın, torunlarımızın bir iç savaş Türkiye'sinde yaşamasını engellemeye çalışıyoruz. Temel hedefimiz budur" diyen Özdağ, "İnsancıl olmaktan, insani olmaktan bahsediliyor ya, bir insanın, insancıllığının ilk göstergesi kendi ailesi ve yakın çevresine karşı gösterdiği şefkat ve korumadır" diye konuştu.

'Türkiye'nin iç savaşa sürüklenmemesi için çalıştıklarını' vurgulayan Özdağ, "Suriyeliler konusundaki her dosyayı 10 ile çarpın. Artık şehirlerin belirli bölgelerinde gruplar halinde dolaşıp terörize ediyorlar, hakimiyet kurmaya çalışıyorlar" dedi.

Özdağ, Suriyelilerin 'milli güvenlik tehdidi' olduğunu belirterek, "Türk milletini vatanını paylaşmak konusunda ikna edemezsiniz. Türk milleti bir muz cumhuriyeti kurmuş değildir, gerisinde 5 bin senelik devlet geleneği olan bir millettir. Milletin yüzde 90'ını Suriyelilerin, Suriye'ye dönmesini istiyor" ifadesini kullandı.

Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü: