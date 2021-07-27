Nagehan Alçı: CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gibilere inat göçmenler 'kardeşlerimiz' olacak

Habertürk yazarı Alçı, Özcan'ın getirdiği uygulamanın 'ayrımcıılık ve ırkçılık' olduğunu belirterek, "CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gibilere inat “kardeşlerimiz” diyorum. Göçmenlere her gün ırkçı nefret kusanlar iyi okusun. Göçmenler kardeşimiz. 2020’lerde de birçoğu yurttaşımız olacak" dedi.

Alçı, "Göçmenler bu ülkede yaşayacak, üretecek, kazanacak ve katkı sağlayacaklar. Şu anda da Türkiye tam bir ekonomik kriz yaşamıyorsa bunun sebebi sayıları 5 ila 7 milyonu bulan, bu ülkede akıl almaz bir çalışkanlıkla üreten ve kazandığını da burada harcayan göçmenler. Göçmenlerin Türkiye’nin üzerine yük olduğu çok büyük bir yalan. Bunun yalan olduğunu geçen yazıda bahsettiğim Prof. Dr. Birol Kovancılar bilimsel olarak izah ediyor. Fakat göçmen düşmanı ırkçıları ekrana çıkarmaktan Kovancılar gibi akademisyenlere sıra gelmiyor bir türlü. Türkiye yorgunların ve yoksulların son limanı olmalı. Türkiye ezilmişlerin ve aşağılanmışların son sığınağı olmalı. Elbette denetimsiz, kontrolsüz, plansız bir göç hareketine karşıyım. Ama denetimsiz göçe karşı olmak ayrı, kategorik olarak göçmen düşmanlığı yapmak ayrı. İkincisi ırkçılıktır. Kimse aksini iddia etmesin" ifadelerini kullandı.

Alçı, şunları kaydetti:

"CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gibilere inat 'kardeşlerimiz' diyorum. Göçmenlere her gün ırkçı nefret kusanlar iyi okusun. Göçmenler kardeşimiz. 2020’lerde de birçoğu yurttaşımız olacak. Gördünüz değil mi Özcan’ın dünkü insanlıkdışı açıklamalarını? Bolu’da yaşayan yabancı uyrukluların su ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacakmış! Bu apaçık bir ayrımcılık, ırkçılık değildir de nedir? 2021 yılında CHP’li bir belediye başkanı 1940’larda gayrimüslim yurttaşlarımıza reva görülen o utanç verici Varlık Vergisi’ni geri mi getirecek?

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Bugün kendine sol diyen CHP, göçmenlere yaklaşımının Avrupa’daki aşırı sağ siyasetçilerle aynı olduğunun farkında mı? İnsanları etnik kökeninden ötürü aşağılamanın ırkçılığın en temel unsuru olduğunu biliyor mu Tanju Özcan? Fransa’da Le Pen Müslümanlara yönelik ne yapıyorsa göçmen kardeşlerimize karşı da aynısı yapılmamalı."