Büyük İstanbul Otogarı bayram süresince 1.5 milyon kişiyi ağırladı

Büyük İstanbul Otogarı, 15-25 Temmuz tarihleri arasındaki bayram tatili süresince yaklaşık 1.5 milyon kişiye hizmet verdi. Yaşanan yoğunluğa rağmen, İBB tarafından alınan tedbirler sayesinde bu yıl hiçbir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

Kurban Bayramı tatil sürecini kapsayan 15-25 Temmuz tarihleri arasında, toplam 17 bin 961 şehirlerarası yolcu otobüsünün çıkış yaptığı Büyük İstanbul Otogarı’ndan 163 bin 528 de küçük araç giriş-çıkışı gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplamda 1.5 milyondan fazla kişinin geçtiği Büyük İstanbul Otogarı’nda yoğunluktan kaynaklanan olumsuzlukların yaşanmaması için bir dizi önlem aldı.

Bayram tatil sürecini kapsayan bu 11 günde, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, sürekli ve etkili denetimler gerçekleştirdi. Başta taksiler olmak üzere, bütün toplu taşıma araçları, yolcu taşımacılığı hizmetini kurallara uygun şekilde gerçekleştirdi.

Tedbirler işe yaradı, uzun araç kuyrukları oluşmadı

Emniyet Asayiş ve Trafik ekipleri ile de koordineli şekilde yürütülen çalışmalarla, araç trafiği ve yolcu hareketleri düzenli bir şekilde gerçekleşti. Alınana tedbirler sayesinde, geçmiş bayram tatillerinde ortaya çıkan uzun araç kuyruğu görüntüleri bu sene yaşanmadı.

İBB, tatil süresi boyunca ilgili tüm birimleriyle toplam 350 personelle 7/24 hizmet verdi.