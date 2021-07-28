Kaza sonrası tır alev aldı: Sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir-Aydın otoyolunda meydana gelen kazada iddiaya göre, Şaban Kılıç idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası tırda bir patlama da meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Kılıç’ın yanarak can verdiği tespit edildi.