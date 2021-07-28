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    Bodrum - sahil - koronavirüs

    Sosyal medyada yine gündem: '40 liraya su normal'

    © İHA
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    Bodrum plajlarındaki yüksek fiyatlar bu yıl da gündemde. İşletme yöneticileri, son dönemde artan giderlerin ve personel maliyetlerinin fiyatlara yansıtıldığını söylüyor. Yeme-içme sektörü temsilcileri ise, "Bu bir arz-talep meselesi. Su 40 lira ama fiyatlar turistlere göre oldukça makul. Uygun fiyatlı yerler ve halk plajları da var" diyor.

    Her yaz olduğu gibi bu yıl da Bodrum’daki yüksek fiyatlar gündemde. Beach’lerin adisyonları sosyal medyada paylaşılıyor.

    Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin'in haberinde, bölgede faaliyet gösteren işletmeler ve yeme-içme sektörü temsilcilerinin konuyla ilgili görüşlerine yer verildi. 

    Son dönemde artan giderler, personel maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu belirten işletmeciler, Bodrum’da hizmetin pahalı olduğunu söylüyor.

    Yeme-içme sektörü temsilcileri ise fiyatların turistlere göre makul olduğu görüşünde. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, her yıl Bodrum fiyatlarının konuşulduğunu dile getirdi.

    'Enflasyon faktörü de var'

    Salgın döneminde uzun süre işletmelerin kapalı kaldığını, saat ve kapasite sınırlamasının olduğunu söyleyen Demirer, "Aynı zamanda enflasyon faktörü de var. İşletmeler arz ve talebi bir fiyatla buluşturmazlarsa müşterilerinin kendilerini cezalandıracağını ve fahiş fiyatlarla uzun dönemde müşterileri rakiplere kaptıracaklarını da biliyorlar" dedi.

    Bodrum’un turizmde kendi insan kaynağını yaratamadığını belirten Demirer, "Çalıştırmak istenilen personeller İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerden transfer ediliyor. Bu transferin yapıldığı zaman da belki sezon öncesi ve sonrası diye düşünüldüğünde beş aylık konaklama imkânı yaratılıyor. Bodrum’un en büyük sorunu çalıştırdığınız personeli yatıracağınız yer sorunu. Elemanların konaklama maliyetleri de yüksek oluyor. İşletmeci bunu da düşünüyor" diye konuştu.

    'Suyun 4 euro olması turistlere göre son derece makul kalıyor'

    İşletmelerin aynı zamanda gelen misafirlere bir deneyim de sattığını kaydeden Demirer, "İstanbul’a göre bazı gider kalemleri işletmelerin daha yüksek oluyor. Örneğin fiyatlara döviz açısından bakıldığında suyun 4 euro olması turistlere göre son derece makul kalıyor. Lüks pazarda arzla talep daha lüks fiyattan buluşturuluyor. Eğer müşteri ‘Bir şişe suya 40 lira ödedim ama aldığım hizmet çok güzeldi, keyifli vakit geçirdim’ diyorsa burada herhangi bir sorun görmüyorum. Fakat müşteri hem bir şişe suya 40 lira ödeyip hem de aldığı hizmetten memnun kalmazsa işte bu kabul edilemez bir durumdur" dedi. 

    Bodrum - sahil - koronavirüs
    © İHA
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    Kuver fiyatlarına da değinen Demirer, "Restoranda ekmek, su gibi ihtiyaçlar bedelsiz verildiğinde kuver yazılması bilindik bir uygulama. Fakat hem kuver yazıp hem de suyun parası alınıyorsa haksız uygulamaya girer. İşletmeler ikisinden birini seçmeli" değerlendirmesinde bulundu. 

    'Bu fiyattan işletmeye çok az bir miktar kalıyor'

    Bodrum Kuum Beach yetkilisi, içeri girişlerde minimum harcama bedelinin 550 lira olduğunu söyledi. Misafirlerin uygulamadan memnun olduğunu, bu bedeli içeride yiyecek ve içecekle tükettiklerini belirten yetkili, şöyle konuştu:

    "Maliyetlerimiz arttı, uzun süredir de kapalıydık. Fiyatlar şu anda normal. Personel giderlerimiz çok fazla. Örneğin, İstanbul’da bir personel çalıştırırken belki sadece akşam yemeğini verip çalıştırıyorsunuz. Fakat burada kahvaltı, öğle, akşam yemeği oluyor. Ayrıca konaklama masrafları da var. Örnek verecek olursak suyun 40 lira olması çok normal. Bu fiyattan işletmeye çok az bir miktar kalıyor. İşletmelerin işleri de zor. Bodrum’da kiralar artmış durumda."
    'Suyu böylesine pahalı kılan şey suyu size getiren çalışanlar'

    Bodrum Moon Beach yetkilisi Erkan Ünal, Bodrum’da personel maliyetlerinin yüksek olduğunu belirtti. İşlettikleri beach’in giriş ücretinin 200 lira olduğunu söyleyen Ünal, şöyle konuştu:

    "Şehir dışından gelen elemanlar düşük fiyatlara çalışmak, kalmak istemiyor. Konaklayacak yere de ihtiyacımız oluyor. Böylece Bodrum’da hizmet pahalı bir hale geliyor. ‘Su neden 20 lira?’ denildiği zaman, aslında burada suyu böylesine pahalı kılan şey suyu size getiren çalışanlar. Sezon da kısa oluyor belki işletmelerin bir ciro hedefi vardır ve ona ulaşmak da istiyorlardır. Bu fiyatları karşılayacak müşteriler var."

    Bodrum
    © Flickr
    Bodrumlu turizmciden 'Su 15, lahmacun 70 lira' iddiasına yanıt: Her keseye uygun fiyatlar olması yanlış değil
    Gelen müşteri fiyatların ne olduğunu bilerek geliyor. Son günlerde Bodrum’da yer alan işletmelerin adisyonları da sosyal medyada dolaşıyor. Her işletmede fiyatlar değişiyor. 250 ml suyun fiyatı 20, 330 ml suyun fiyatı ise 40 lirayı buluyor. Servis ücretleri 160-350 lira arasında değişirken, kahve fiyatları 40-45, patates kızartması 65-80, peynirli sandviç 140, lahmacun 98, domatesli salata 150 lirayı buluyor. Bunların yanı sıra daha uygun fiyatlı işletmeler de Bodrum’da hizmet veriyor.

    'Fiyatları bilerek geliyorlar'

    Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, beach’lere gidenlerin fiyatları bilerek gittiğini söyledi. Fiyatların normal olduğunu kaydeden Bingöl, "Turistler geliyor, harcama yapıyorlar. Fiyatlar turistler için döviz olarak bakıldığında yine ucuz. Buraya giden kişilerin gelirleri de belli. Turistler gelsin para harcasın ki orada çalışan sezonluk elemanlar da para kazansın. Bodrum’da daha uygun plajlar ya da halk plajları da var" dedi. 

    'Türkiye’nin gerçeği bu'

    Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan yapılan açıklamada, "Bayram kalabalıktı, doluluk oranı yüzde 100’e yakındı. Bodrum’da her bütçeye hitap eden yerler var. Halk plajları da var, özel plajlar da var. Bu bir arz talep meselesi Halk plajına girmek isteyen kesim de var. Bodrum’a gelip çadırda konaklayan da, 7 yıldızlı otelde kalan da var. Türkiye’nin gerçeği bu" denildi.

    Bodrum’daki Xuma Beach’in 250 lira, Maçakızı’nın ise 900 lira harcama alt limiti + yüzde 13 servis bedeli bulunuyor. Frankie Beach’te girişler 750 lira. Bunun 250 lirası giriş, 500 lirası ise harcama limitli. Eğer şezlong yerine yatak isterseniz ücret 1000 lira. Sarnıç Beach’in 250 lira, Kuum Beach’in 550 lira, Flamm’in 400 lira harcama limiti bulunuyor. Moon Beach’in giriş ücreti ise 200 lira.

    Etiketler:
    Turizm Restaurant Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), Kaya Demirer, Plaj, Su, bodrum, Turist
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