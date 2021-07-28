CHP Sözcüsü Öztrak: Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, gençlerimize çalınan umutlarını geri vereceğiz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) anketinden çeşitli verileri paylaştı.

"Gençlerimiz sadece kendisi için değil, ailesi için de kaygılı" diyen Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimiz sadece kendisi için değil, ailesi için de kaygılı. OECD anketine göre, 18-29 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 71'i önümüzdeki yıllarda ailesinin finansal durumundan kaygılı. Gençlerimizin yüzde 63'ünün salgın döneminde, ailesinden birinin iş durumunun bozulduğunu söylüyor. Yüzde 77'si ise 'Salgın döneminde hükümet daha destek olmalıydı' diyor. Hep söylüyoruz; 'Gençlerine umut olamayan bir ülke geleceğine de güvenle bakamaz'. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, gençlerimize çalınan umutlarını geri vereceğiz."

Gençlerine umut olamayan bir ülke, geleceğine de güvenle bakamaz.

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında,

Gençlerimize, çalınan umutlarını geri vereceğiz. pic.twitter.com/XdsiEhXWvH — Faik Öztrak (@faikoztrak) July 28, 2021

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