İŞKUR Genel Müdürü Aktürk: Pandemide 8 milyon insana, 57 milyar TL destek sağladık

İŞKUR Genel Müdürü Bekir Aktürk, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Ordu’da sabah saatlerinde ilk olarak Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’i ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Ordu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işverenler ve çalışanları da ziyaret ederek, istihdamın arttırılması konusunda yürütülen çalışmalar gerçekleştirdi.

'Toplamda 8 milyon kişiye 57 milyar TL’lik destek'

Bir tekstil fabrikasında imzalanan işbirliği protokolü sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İŞKUR Genel Müdürü Aktürk, “Pandemi döneminde kapanan ve çalışma süreleri azalan işletmelerimiz oldu. Buralardaki çalışan işçilerimize kısa çalışma ödeneği ile destek olduk. 16 ay boyunca kısa çalışma ödeneğini çalışanlarımıza ödemiş olduk ve bu çerçevede baktığımızda yaklaşık 3,8 milyon çalışanımıza 36,7 milyar TL’lik bir destek sağlamış olduk. Yine bu dönem içerisinde nakdi ücret desteği uygulamamızı hayata geçirdik. Kısa çalışmadan faydalanamayan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımıza nakdi ücret desteği ödedik. Bu kapsamda da 3 milyon çalışanımıza yaklaşık 14 milyar TL’lik bir destek sağladık. Pandemi döneminde işlerini kaybeden vatandaşlarımıza da işsizlik ödeneği ödeyerek yanlarında olmaya devam ettik. Bu çerçevede de yaklaşık 1,1 milyon işsizimize 6 buçuk milyar TL destekte bulunduk. Böylece toplamda pandemi döneminde yaklaşık 8 milyon kişiye 57 milyar TL civarında bir destek sağlamış olduk. Dolayısı ile hem işletmelerimizin üretimini sağladık hem de bu çerçevede çalışanlarımızı korumuş olduk” dedi.

Pandemi sürecinde 1 milyon 400 bin kişi iş sahibi oldu

Pandemi döneminden sonra özellikle normalleşme ile beraber İŞKUR olarak gerek aktif iş gücü programları ile gerek işe yerleştirme hizmetleri ile çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Aktürk, “Bu çerçevede işverenlerimizin almak istediği işçileri, işsiz vatandaşlarımızın da kavuşmak istediği işi bulma noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pandemiye rağmen 2020 yılında yaklaşık 900 bin vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2021 yılında da Haziran ayı itibarıyla 500 bini aşkın vatandaşımızın işe yerleştirilmesini sağlamış olduk” şeklide konuştu.