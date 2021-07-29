Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz" dedi. Bakan Pakdemirli, "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yurdun muhtelif yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangın yönetim merkezinde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Pakdemirli, "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz" açıklamasını yapan Pakdemirli, ""Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine meydana gelen yangınla ilgili de konuşan Pakdemirli, "Güvercinlik'te bir otelin boşaltılması söz konusu oldu ve tahliye başladı" ifadelerini kullandı.

Kurum: Yangının söndürüldüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarını başlattık

Manavgat'taki yangınla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yangının söndürüldüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Bakan Kurum, "76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespiti yapıldı" dedi.

Kurum, "Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda. Tüm ekiplerimiz sahalarda" dedi.

Çavuşoğlu: Tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı yapıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı yapıyor" dedi.

Çavuşoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

- 6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir iletişim ağı oluşturuldu.

- Vatandaşlarımıza yardımları zamanında ulaştırmak için AFAD'ın koordinasyonunda bir lojistik merkezi oluşturuldu.