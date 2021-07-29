Kilis'te orman yangını: 'Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yok'

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kilis'te Demirciler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 75 işçi, 8 arazöz, 3 su tankı, 3 dozer ve 10 itfaiye aracıyla yürütülen çalışmalara jandarma ve belediye ekipleri de destek veriyor.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yangının kontrol altına alınmasına yönelik ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kısa zamanda sonuç almayı arzuladıklarını ifade eden Soytürk, "Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yok." dedi.