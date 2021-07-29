Rusya Başkonsolosluğu'ndan yangın iddialarına yanıt

Rus yetkililer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Birtakım mecralarda Rusya'nın İstanbul Başkonsololosluğu'nda yangın çıktığına ilişkin yanlış bilgilere yer verildi. Olay, Başkonsolosluk binasının yakınlarındaki bir binada gerçeklemiş ancak gelen bilgilere göre yangın kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

В ряде турецких СМИ ошибочно была распространена информация о пожаре на территории Генерального консульства России в Стамбуле. В действительности пожар случился в близлежащем здании. По имеющейся информации, пожар ликвидирован. @MID_RF pic.twitter.com/Q39Vjm1ySY — Rus İst Konsolosluğu (@rusya_istanbul) July 29, 2021

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