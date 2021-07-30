Gaziantep ve Çanakkale'de ormanlara giriş yasaklandı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır.



Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım….#Gaziantep