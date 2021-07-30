Gaziantep ve Çanakkale'de ormanlara giriş yasaklandı

Türkiye'nin birçok yerinde devam eden orman yangınlarının ardından Çanakkale ve Gaziantep valilikleri ormanlara giriş yasağı getirildiğini duyurdu.
Gaziantep Valisi Davut Gül, kent genelindeki ormanlara girişlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyururken Çanakkale Valiliği' de Ormanlara girişi 1 ay süreyle yasakladı.
Vali Davut Gül, herkesi kurallara uymaya davet ederek şu ifadeleri kullandı:
"Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım…."
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır.— Davut GÜL (@gul_davut) July 30, 2021
Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım….#Gaziantep
Çanakkale Valiliği’konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “şu ifadelere yer verildi:
"6831 Sayılı Orman Kanunu'nun ‘Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler’ hükmüne uygun olarak Çanakkale ili dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince ormana görevliler hricinde girişler, Çanakkale Valiliği’nin 30/07/2021 tarih ve 1745725 sayılı emirleriyle yasaklanmıştır."
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