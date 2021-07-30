Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Koşan: CHP'nin basın toplantısında gazetecilere zarf içinde para verildi

Erzincan’da dün öğle saatlerinde CHP il binasında bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya stanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı.

Gazete Duvar'dan Serpil Argın'ın haberine göre basın açıklamasına katılan gazetecilere dağıtılan poşet içinde maske, dezenfektan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir not ve zarf içerisinde para verildi.

'Zarfın içinde de 500 TL'

Durumu fark eden gazeteciler parayı iade etti. Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muzaffer Koşan yaşanan duruma tepki göstererek "Mesleğini severek yapan kalemini satmaz" dedi.Olay anında yaşananları aktaran Koşan şunları dile getirdi:

"Basın açıklaması daveti geldi, haber yapmak için gittik. Açıklamadan sonra başkana ait bir metin var mı diye sordu arkadaşlar ve elimize bir poşet verildi. Maske, dezenfektan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir not ve bir zarf vardı içinde. Zarfın içinde de 500 TL. Ben hemen fark edip geri iade ettim. Bazı arkadaşlar da sonradan fark etti ve onlar da iade etti."

'Bize gazetecilere destek için bu parayı verdiklerini söylediler'

Neden bu paranın verildiğini sorduklarını söyleyen Koşan, "Bize gazetecilere destek için bu parayı verdiklerini söylediler. Biz de yöntemin yanlış olduğunu söyledik ve bu yaptıkları hatayı bir açıklamayla dile getirmelerini istedik ama yapmadılar. Ben bu mesleği severek yapıyorum. Yıllardır bayram, tatil demeden benim gibi mesleğini severek, onuruyla yapan hiçbir arkadaşım kalemini satmaz" diyerek tepsisini dile getirdi.

Erzincan CHP il başkanı Ayhan Doğan da "Konuya dair benim ve belediye başkanımızın bilgisi yok. Personel kendi başına yapmış" açıklamasında bulundu.