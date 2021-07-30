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    Koronavirüs tedavisi gören Yasin Yavaş

    Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastasından aşı çağrısı: Hep erteledim, hayatımla oynadım

    © AA
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (189)
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    Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören Yasin Yavaş, aşı olmayanlara çağrıda bulundu. Yavaş, "Aşı olmamıştım, hep erteledim, havaya girdim, 'Sonra olurum' diyerek basite aldım. Hayatımla oynadım. Kimse aşısını ihmal etmesin" dedi.

    Son zamanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden yükselişe geçmesi hastanelerdeki yoğunluğun da tekrar artmasına neden oldu.

    Ankara Şehir Hastanesi bünyesindeki Genel Hastanenin Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde, neredeyse tamamı aşı olmamış kişilerden oluşan hastaların mücadelesi görüntülendi.

    Burada solunum sıkıntısı, nefes darlığı nedeniyle yüksek akımlı oksijen cihazına bağlı şekilde tedavi gören 46 yaşındaki iki çocuk babası Yasin Yavaş, bir haftadır yoğun bakımda olduğunu ve durumunun iyiye gittiğini söyledi.

    Oksijen cihazına bağlı olduğu için zorlukla konuşabilen Yavaş, "Ben aşı olmamıştım. Hep erteledim, havaya girdim, sonra olurum diyerek basite aldım. Hayatımla oynadım. Kimse aşısını ihmal etmesin. Yemesin, içmesinler acil olarak aşılarını olsunlar. Yoksa hayatlarıyla oynarlar" dedi.

    Yaşının ileri olmadığına dikkati çeken Yavaş, 11 ve 15 yaşındaki iki kızı ile eşini çok özlediğini vurgulayarak, ailesine, "Eşimi, kızlarımı çok seviyorum. Haftaya çıkacağım ve yanınıza geleceğim inşallah" mesajını iletti.

    ‘Yanınızdan geçen maskesiz bir kişi delta varyantını bulaştırabilir’

    Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Seval İzdeş ise servisteki hastaların durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.

    Vakalardaki hızlı artışa işaret eden İzdeş, "Delta varyantı çok hızlı bulaşıyor. Eskiden 10 dakika bir ortamda kalınması sonucunda bulaş yaşanabiliyordu. Delta varyantında ise yanınızdan geçen maskesiz bir kişi hastalığı bulaştırabiliyor. Bu nedenle aşılarla birlikte maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaya devam edilmesi çok önemli" diye konuştu.

    İzdeş, ‘Ben nasılsa aşı oldum’ diyerek maskelerin çıkarılmasının doğru olmadığının altını çizdi.

    Herkese tam doz aşılarını olma çağrısında bulunan İzdeş, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Ankara Şehir Hastanesi, Genel Hastane Kovid-19 yoğun bakımlarında takip ettiğimiz hastaların çoğu, aşı yaptırmamış ya da ikinci, üçüncü dozunu zamanında olmamış kişiler. Hastalarımızın yüzde 90'ı bu şekilde. Bu nedenle aşı olmak çok önemli. Herkesin iki doz aşısını ve olması gerekiyorsa üçüncü dozunu zamanında yaptırması gerekiyor."
    ‘Yoğun bakım servisimizin doluluk oranı yüzde 80’

    Prof. Dr. İzdeş, son haftalardaki vaka artışlarının yoğun bakıma yansıyıp yansımadığına ilişkin de şunları kaydetti:

    "Vaka artışları yoğun bakımlara genel olarak 10-15 gün sonra yansıyor, hastaların tedavisine önce serviste başlandığı ve burada durumu kötüleşenler yoğun bakıma alındığı için. Yoğun bakım servisimizin şu anki doluluk oranı yüzde 80. Yani aslında dolu. Kovid-19 olmayan hastalara ayırdığımız yoğun bakım yatakları çok azalıyor. Dolayısıyla doluluk oranlarından çok, Kovid-19 olmayan alanlar ve Kovid-19 alanları arasındaki denge önemli oluyor."
    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (189)
    Etiketler:
    Ankara Şehir Hastanesi, Koronavirüs aşısı, Yoğun bakım, Uyarı
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