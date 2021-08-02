Gündoğmuş Belediye Başkanı: Evi eski olan vatandaşlar, 'Keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler

AK Partili Antalya Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, Türkiye'de yangın bölgesinde evleri yanan kişilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Özeren, "Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, istedikleri şekilde evler yapılacak. Evi eski olan vatandaşlar, 'Keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" dedi.

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yangın bölgesine ilişkin sosyal medyada tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Özeren, evi yanan yurttaşlara TOKİ tarafından 20 yıl ödemeleri evler yapılacağını söylerken, “Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, istedikleri şekilde evler yapılacak. Evi eski olan vatandaşlar, 'Keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler” ifadesini kullandı.

Özeren'in açıklamaları sosyal medyada tepkilere neden oldu.