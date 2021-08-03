Ahmet Hakan: Aman kamu otoritelerinin yaptıkları açıklamaları esas alalım, aman sosyal medya yalanlarına kanmayalım

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 7 gündür devam eden orman yangınlarıyla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımları konusunda uyarıda bulunarak, "Aman dikkat edelim. Aman fırsat vermeyelim. Aman kamu otoritelerinin yaptıkları açıklamaları esas alalım. Aman sosyal medya yalanlarına kanmayalım. Aman ha aman" ifadelerini kullandı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Nifak yangınına dikkat" başlıklı yazısında, 7 gündür Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, sosyal medyadaki bazı paylaşımlara değindi.

"Bir yanda orman yangınları... Bir yanda da nifak yangınları" diyen Ahmet Hakan, "Nedir nifak yangını? Mesela şudur; Şu ana kadar hiçbir yetkili, orman yangınlarıyla ilgili olarak 'Bu işin arkasında terör örgütü var' diye somut bir açıklama yapmamışken... Yangınları terör örgütü çıkarmış gibi kampanya yürütmektir" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

Birinci nifaktan... Türkiye’nin yönetilemeyen bir ülke haline geldiği sonucu çıkar. İkinci nifaktan ise... Kardeşliğimize darbe vuracak tehlikeli provokasyonlar çıkar. Memleket yangın yerine dönmüş durumda.

Böyle bir ortamda... Bilinçli ya da bilinçsiz provokatörler, özellikle sosyal medyada ellerindeki benzin bidonlarıyla nifak yangınları çıkarmaya çalışıyorlar. Aman dikkat edelim. Aman fırsat vermeyelim. Aman kamu otoritelerinin yaptıkları açıklamaları esas alalım. Aman sosyal medya yalanlarına kanmayalım. Aman ha aman."