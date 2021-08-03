Antalya Başkonsolosluğu: Rus diplomatlar, Manavgat'taki kazanın nedenlerini açığa çıkarmak için çalışıyor

Sputnik'e konuşan başkonsolosluk sözcüsü, "Başkonsolosluk çalışanları, yaralıları hastanelerde ziyaret etti, tedavi ve iyileşme süresi tahmininde bulunmak için doktorlarla görüştü. Kolluk kuvvetleriyle yapılan görüşmeler sırasında kazanın nedenleri hakkında ek bilgi talep edildi" dedi.

Sözcü, Rus diplomatların yerel makamlarla, sigorta şirketiyle ve cenaze kurumuyla hayatını kaybedenlerin ülkelerine gönderilmesi için gerekli belgeleri hazırlamaya yönelik çalışmalar yaptığını ifade etti.

Yaralıların durumu hakkında bilgi veren sözcü, "3 Ağustos saat 10:00 itibarıyla Manavgat'taki kazada yaralanan tüm Rusya vatandaşları, yerel hastanelerde doktorların gözetimi altında bulunuyor. Dört hastanın durumu halen ağır. Bu kişiler ameliyat edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Farklı derecelerde yaraları bulunan diğer Ruslar, ek tetkiklerden geçiriliyor. Doktorlara göre bu kişilerin hayati tehlikesi bulunmuyor" diye konuştu.

Manavgat'ta dün saat 18.00 sıralarında Antalya'daki tatillerini bitirmek üzere olan 22 Rus turisti havalimanına taşıyan midibüsün karıştığı trafik kazası meydana gelmişti.

Kaza sonucunda 3 Rus hayatını kaybetmiş, 5'i yaralanmıştı.