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    Mevlüt Çavuşoğlu

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız

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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu zorlu şartlarda tüm personelin mücadele ettiğine dikkat çekti ve "Kolay değil. Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi de hep birlikte verip, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Gayretlerimizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

    Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Genel Müdürlüğünün Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, helikopterle incelemelerde bulunarak, yangın bölgesinin nereye doğru gittiğine uzmanlarla baktıklarını söyledi.

    Bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Çavuşoğlu, yangının devam ettiğini, poyrazın çok şiddetli olduğunu ve Kızıldağ bölgesinde alevlerin rüzgarla hızlandığını dile getirdi.

    Bir gazetecinin, yurt dışından Türkiye'ye yardım için gelecek uçakları, Türkiye'nin kabul etmediği yönünde sosyal medyada paylaşımlar olduğunu hatırlatması üzerine Çavuşoğlu, 'o kadar işin içinde akşam veya sabah haberlere baktığında ciddi bir dezenformasyon' gördüğünü belirtti.

    Afet olduğunda yangın, sel, deprem olsun Türkiye olarak başka ülkelere yardım ettikleri anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

    "Başka ülkelerin de Türkiye'ye yardım etmesini elbette kabul ederiz. Ufak tefek küçük şeylerde, kendimizin üstesinden gelebileceği durumlarda, kendilerine teşekkür edip, 'ihtiyacımız olduğunda arayacağız' diyoruz. Ama bu büyük bir yangın. Yangının başlamasıyla beraber birçok ülke, komşu ülkeler, dost ve kardeş ülkeler ve Avrupa'dan ülkeler de bizi aradılar. Biz kendilerine 'Ne verebilirsiniz, nasıl yardımcı olabilirsiniz' diye sorduk. Bizim ihtiyacımız uçak ve tonajlı, kovalarla su taşıyabilecek helikopter, yani havadan müdahale dedik."

    'Fransa teklifini geri çekti'

    AFAD üzerinden ilgili yerlere başvuru yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

    "AB, AFAD'ın bu duyurusunu tüm ülkelere iletti. 4 ülkeden, Hırvatistan, Romanya, Fransa ve İspanya'dan dönüş oldu. Onların ne verebileceğine baktık. Özellikle buraya uygun şekilde kullanabileceğimiz uçak gönderebilecek ülkeler ise Hırvatistan, Fransa ve İspanya'ydı. Romanya'nın da bir uçağı vardı, Arkadaşlarımız inceledi, bizim yangınla mücadeleye çok uygun değil. Gönülden bu teklifte bulundular, teşekkür ediyoruz. Başka ülkelerden de teklif geldi, şimdi tek tek saymayacağım, uygun olanlarla temasa geçtik. Daha sonra Fransa, özellikle İspanya bölgesinde de yangın olabileceğini belirterek, Macron'un danışmanı, Büyükelçimizi arayarak Türkiye'ye bir uçak gönderemeyeceğini söylediler. Yani tekliflerini geri çekmiş oldular."

    Zorlu şartlarda tüm personelin mücadele ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Kolay değil. Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi de hep birlikte verip, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Gayretlerimizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

    Bugün ve yarının rüzgar nedeniyle kritik günler olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Yangının daha fazla dağılmaması, kontrol altına alınması için herkes çaba harcıyor. Biz de elimizden geldiği kadar arkadaşlarımıza her türlü desteği veriyoruz. Diğer bakanlarımızla koordine ediyoruz." dedi.

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    Etiketler:
    Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı, Manavgat, Türkiye, Orman yangını
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