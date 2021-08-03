Bakan Kurum, Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu'ndan yangınlarda son duruma ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat’ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 4 yangın söndürme helikopterinin daha geleceğini belirterek, "Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam 1841 araç müdahale ediyor. Yardım tekliflerini sırf gurur ya da kibir olsun diye reddetmemiz mümkün değil" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Antalya'ya toplamda 47.5 milyon ödenek gönderildiğini ifade ederek, "Zarar tespitleri çerçevesinde de 912 ailemize 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı. Antalya'daki yangında 48 mahallemiz doğrudan etkilenmiş durumda, tamamen boşalttığımız mahalle sayımız 31 ve kısmen zarar gören mahallelerimiz de 17 oldu" diye konuştu.

Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız."

"Yangından etkilenen bölgelerde, en geç gelecek yaz aylarına kadar toplam 1037 konutu hızlı bir şekilde inşa edilecek."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da "Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz" diye konuştu.