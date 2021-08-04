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    Mustafa Şentop

    Meclis Başkanı Şentop: Yanan her ağaç, kaybettiğimiz her can yüreğimizi çok acıttı

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    Türkiye
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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yangınlarda yanan her ağaç, her can için büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

    Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Çorlu Tarımtek Trakya Avrupa Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta önemli mesafe katettiğini belirtti.

    Türkiye'nin tarımsal hasılada 2002'de Avrupa'da dördüncü sırada olduğunu, 2021'de ise birinci sıraya yükseldiğini anlatan Şentop, şöyle devam etti:

    • "Tarımsal gayri safi milli hasıla 2003'te 37 milyardan 2020'de 333 milyar liraya, tarımsal gıda ürünleri ihracatında 2002'de 3,8 milyar dolardan 2020'de 20 milyar dolara, tarla bitkileri olan meyve ve sebzede 2002'de 98 milyon tondan 2020'de 124 milyon tona, tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı 2002'de yüzde 31'den 2019'da yüzde 86'ya, buğday unu ihracatı dünya sıralamasında 2002'de 11'inci sıradan 2015'ten beri de birinci sıraya ulaşmışız."

    'Tarım imalat sektörü, dünya çapında çok iyi bir noktaya gelmiştir'

    Şentop, Trakya'nın verimli topraklarının, vefakar ve çalışkan insanlarının ülke tarımı ve hayvancılığında çok önemli yere sahip olduğunu dile getirdi.

    Trakya'da özellikle tarım teknolojilerinin kullanımının yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Şentop, "Türkiye'nin tarım imalat sektörü, dünya çapında çok iyi bir noktaya gelmiştir. Ülkemiz dünya ölçeğinin üzerinde ürünler geliştirerek, pazarda hak ettiği yeri almaya başlamıştır" diye konuştu.

    Şentop ülke tarımının, milli gelire, istihdama, ihracata ve kalkınmaya sağladığı katkılardan dolayı daima en önemli sektör olduğunu vurguladı.

    "Artık sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek, başarı elde etmek ve satış yapabilmek yeterli değildir. Online satışların hızlandığı günümüz şartlarında tüketiciler aynı malın değişik fiyat, kalite ve şekillerine bir tık ile ulaşabilmektedirler." diyen Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

    • "Küresel salgın devam ediyor. Bu salgının da iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu söyleyen bilim insanları var. Bu yaz, dünyanın en soğuk ülkelerinden Kanada'da termometreler 49.5'i gördü ve 1 Haziran-30 Temmuz arasında 713 kişi yüksek sıcaklar sebebiyle hayatını kaybetti. Dünyanın en soğuk ülkesi diye bilinen Sibirya geçen yıl 22 Haziran'da 38 dereceyi gördü. Sibirya'daki 38 derece verisi, kayıtların tutulmaya başlandığı 1885 yılından bu yana kuzey kutup dairesinde görülen en yüksek sıcaklıktı. Bugüne kadar böyle bir sıcaklık görülmemiş. Kavurucu sıcakları, yangınları, selleri ve hortumları aynı anda yaşamaya başladık. İşte iklim değişikliği böyle bir noktaya geldi ki neredeyse birkaç saat bile tarımda çok mühim bir hal almaya başladı."

    'Yanan her ağaç, kaybettiğimiz her can yüreğimizi çok acıttı'

    Şentop, son günlerde ülkede yaşanan yangınların herkesi derinden üzdüğünü ifade etti.

    Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Şentop, şunları kaydetti:

    • "Yanan her ağaç, kaybettiğimiz her can yüreğimizi çok acıttı, bu sebeple çok üzgünüz. Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, orman işçilerimiz, görevlilerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı ve sabır niyaz ediyorum. Yangınlarda sadece insanlarımızı ve ağaçlarımızı değil, maalesef orman içinde ekolojik sistemin bir parçası, hepimizin ahenk içinde yaşama sebebi olan hayvanları da kaybediyoruz. Canın büyüğü küçüğü olmaz. İnsanı, hayvanı olmaz. Hepimiz Cenab-ı Hak'kın yarattığı varlıklarız, kayıplarımız çok ağır. Dünyayı sadece kendisininmiş gibi gören insanlar, aslında doğal çevreyi bozduğu zaman kendi sonunu da hazırladığını ya bilmiyor, ya da farkında olmadan duyarsız kalıyor.''

    Şentop, küçük yaştan itibaren çocuklara doğa ve canlı sevgisinin ve doğayı koruma bilincinin aşılanması gerektiğinin altını çizerek, "Küçük yaşta tabiata, canlılara karşı koruma hissiyle yetişen kişiler, büyüdüklerinde de aynı hassasiyeti taşımaya devam ediyorlar. Bu noktada Marmaris'teki orman yangınını söndürmek için mücadele eden itfaiye erlerimize, orman işçilerimize yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir kardeşimizi de yad etmek isterim" diye konuştu.

    Etiketler:
    Mustafa Şentop, Orman yangını, Çorlu
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