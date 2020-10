Putin: ABD'de göreve gelecek her başkanla çalışmaya hazırım

VTB Capital bankasının düzenlediği 'Rusya Çağırıyor' yatırım forumunda konuşan Putin, "Her şeyi sakin bir şekilde analiz ediyoruz, ABD halkının alacağı her kararı kabul edeceğiz ve göreve gelen her yönetimle çalışacağız. Umarım kararlar dengeli olur. Her halükarda biz kendimizi rahat hissediyoruz" dedi.

ABD'yle yapılan çalışmalar hem eksi hem de artı yönlerin bulunduğunu kaydeden Putin, "Mevcut yönetim Rusya'ya, tüzel kişilerimize ve şirketlerimize 46 kez yaptırım uyguladı. 46 kez! Hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştı. Ancak bu kısıtlamalara rağmen bir önceki döneme kıyasla ticaret hacmi yüzde 30 arttı" ifadelerini kullandı.

Putin'e ABD seçimlerinin küresel siyasi dengeleri değiştirip değiştiremeyeceği soruldu.

Rus liderin yanıtı şöyle oldu:

"ABD seçimlerine değinmek istemiyorum. Zira ben ne söylersem söyleyeyim, partnerlerimiz Rusya'nın ABD seçimlerine sözde müdahalesini kanıtlamak için sözlerimi işine geldiği şekilde yorumluyor."