Arınç: Hala 'Trump' diye rüyalarında gören varsa, onlar da bilsin ki bu rüya bitti, gemi karaya oturdu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, ABD'de başkanlık seçimini Joe Biden'ın kazanacağının çok açık olduğunu belirterek "Hala 'Trump' diye rüyalarında görenler varsa onlar da bilsin ki bu rüya bitti. Artık gemi de karaya oturdu. Trump dönemi Amerika için kapandı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Kanal 42 televizyonunda her hafta cuma günü yayınlanan 'Sümen Altı' programına konuk oldu.

Gazeteciler Bekir Akkaş, Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül'ün sorularını yanıtlayan Arınç, Joe Biden'ın ABD Başkanı olması durumunda Türkiye-ABD ilişkilerinin bugünküne göre çok daha iyi olacağını savundu.

'Trump'tan ümidimi çoktan kestim'

Resmi olmayan sonuçlara ABD seçimini Biden’in kazanacağının çok açık belli olduğunu ifade eden Arınç, "Amerikan seçimlerinde ikinci seçmenler var. Seçici kurulun yani delege sayısının önemi var. ABD’de 270’i bulan kazanıyor. Biden, bunu sağlamış durumda" dedi.

Artık Trump’tan ümidin kesilmesi gerektiğine de vurgu yapan Cumhurbaşkanlığı (YİK) Üyesi Bülent Arınç, şunları söyledi:

Ben, çoktan kesmiştim de hala 'Trump' diye rüyalarında görenler varsa onlar da bilsin ki bu rüya bitti. Artık gemi de karaya oturdu. Trump dönemi Amerika için kapandı. Bana ABD seçimini soruyorlardı. Ben de bu soruyu bana soranlara ‘Türkiye’de yaşayan bir vatandaşım, Amerika’da yaşayan bir seçmen değilim’ diyordum. İsim konusunda ısrar ettiler. Ben de ‘İki şerle karşılaşıldığı zaman siz ehven olanı yani biraz daha az şer olanı tercih edin’ gibi bir yorumda bulundum. Hayatımızda bu sözü çok uyguladığımız zamanlar oldu. Benim tercihim Biden oldu.

Sümen6 programının bu haftaki konuğu olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent ARINÇ: “ Joe Biden’in ABD Başkanı olması, Türkiye için bir şans olabilir.”#SÜMEN6@bulent_arinc @PGazetecisi @EnesTurbil pic.twitter.com/DBBSe54S1u — Kanal 42 (@Kanal42) November 6, 2020

'Bugünkünden daha kötü olmaz'

Tercihinin Biden olduğunu ifade eden Arınç, kendisinin Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde Biden'ın de Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu hatırlatarak, "Geçmişte bazı ilişkilerimiz oldu. Yani bundan sonra Türkiye ve ABD ilişkileri nasıl olur derseniz ben de bugünkünden kötü olmaz derim. Bundan sonrası bugünkünden mutlaka daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Arınç, sözlerine şöyle devam etti: