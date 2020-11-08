Rus senatör: ABD toplumunda seçim sonuçlarıyla ilgili anlaşmazlık daha da derinleşecek

Demokrat Parti adayı Joe Biden, seçimleri kazandığını ilan etse de Başkan Donald Trump ve destekçileri henüz seçimin sona ermediğini savunuyor.

ABD başkanlık seçimlerinden sonra oluşan bu tabloyu Sputnik'e değerlendiren Rus senatör Klişas, "Hem başkanlık yarışına katılanlar hem de Amerikalılar seçim sonuçlarına güvenmiyor. ABD toplumunda seçim sonuçlarıyla ilgili anlaşmazlık daha da derinleşecek" dedi.

Klişas, "Referans alınan 'Amerikan demokrasisi' kavramının tamamen yok edilmesi nedeniyle herkesi tebrik ediyorum" diye ekleyerek artık ABD'de demokrasi diye bir şey kalmadığının altını çizdi.