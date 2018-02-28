Yangından etkilenen kedi, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Kedinin mucize kurtuluşunun görüntüleri, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Rusya’nın Volgograd kentindeki bir apartmada çıkan büyük bir yangında dumandan etkilenen kedi, itfaiyecilerin çabasıyla kurtuldu. İtfaiyeciler, baygın bir şekilde yatan kediyi yanan evden dışarı çıkarıp oksijen destekli kalp masajı yaparak onu hayata döndürdü.
Kedinin mucize kurtuluşunun görüntüleri, Sputnik’in paylaştığı videoda.
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