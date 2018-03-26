Dünyanın ilk David Bowie heykeli 'Earthly Messenger'

Efsane müzisyen ve aktör David Bowie'nin ilk heykeli, 1972 çıkışlı 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars' (Ziggy Stardust’ın yükselişi ve düşüşü ile Marslı örümcekler) albümünün ilk konserinin yapıldığı İngiltere’nin Aylesbury kentine dikildi.

'Earthly Messenger' ismi verilen David Bowie heykeli, Aylesbury şehir merkezinde bulunuyor. Kol kola girebileceğiniz boyutlardaki bronz heykelde, insan formundaki uzaylı rock yıldızı 'Ziggy Stardust' karakteriyle beraber Bowie'nin yıllar boyunca şarkılarında yarattığı diğer alter ego karakterlere yer verildi.

David Bowie heykelinin yaratıcısı heykeltraş Andrew Sinclair, heykelin yapımında David Bowie'nin başrolünde oynadığı 'The Man Who Fell to Earth' (Dünyaya Düşen Adam) filmindeki yüz hatlarından faydalandı.

Aynı zamanda heykelin üzerindeki hoparlörlerden her saat bir David Bowie şarkısı çalıyor.

Şarkıcı ve söz yazarı Howard Jones tarafından örtüsü kaldırılan heykel için müzik organizatörü David Stopps, Kickstarter'da başlattığı kampanya ile 100.000 euro topladı.

AYLESBURY KENTİNİN İSMİ 'AYLESBOWIE' DİYE DEĞİŞTİRİLSİN TALEBİ

Stopps, "Bu kampanya için aldığımız tepkiler çok olumlu oldu" dedi: "Eğer insanlar ‘O heykelden nefret ediyorum' ya da ‘O heykele kesinlikle bayılıyorum' derlerse onun gerçekten sanat olduğunu anlarsınız."

Öte yandan, David Stopps, mart ayının başlarında heykelin dikildiği Aylesbury'nin isminin David Bowie onuruna 'Aylesbowie' olarak değiştirilmesi için bir talepte bulunmuştu.