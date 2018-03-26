Dünyanın ilk David Bowie heykeli 'Earthly Messenger'

David Bowie heykelinin yaratıcısı heykeltraş Andrew Sinclair, heykelin yapımında David Bowie'nin başrolünde oynadığı 'The Man Who Fell to Earth' (Dünyaya Düşen Adam) filmindeki yüz hatlarından faydalandı.
Aynı zamanda heykelin üzerindeki hoparlörlerden her saat bir David Bowie şarkısı çalıyor.
Şarkıcı ve söz yazarı Howard Jones tarafından örtüsü kaldırılan heykel için müzik organizatörü David Stopps, Kickstarter'da başlattığı kampanya ile 100.000 euro topladı.
AYLESBURY KENTİNİN İSMİ 'AYLESBOWIE' DİYE DEĞİŞTİRİLSİN TALEBİ
Stopps, "Bu kampanya için aldığımız tepkiler çok olumlu oldu" dedi: "Eğer insanlar ‘O heykelden nefret ediyorum' ya da ‘O heykele kesinlikle bayılıyorum' derlerse onun gerçekten sanat olduğunu anlarsınız."
Öte yandan, David Stopps, mart ayının başlarında heykelin dikildiği Aylesbury'nin isminin David Bowie onuruna 'Aylesbowie' olarak değiştirilmesi için bir talepte bulunmuştu.
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