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    Doğu Kalamun’daki militanlar silahlarını Suriye ordusuna teslim etti

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    Şam Bölgesi’nin kuzeydoğusundaki Doğu Kalamun’da Ceyş-ul İslam ve Kuvat Ahmad el-Abdu gruplarından militanlar, aileleriyle birlikte çemberden çıkma fırsatı karşılığında elindeki ağır ve orta ağırlıktaki silahları Suriye ordusuna teslim etti. Sonuçta Suriye ordusunun eline etkileyici sayıda silah ve modern iletişim araçları geçmiş oldu.

    Suriye ordusundan bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Teslim edilen silahlar arasında Çin yapımı roketler, Kanada yapımı mermiler, Fransa yapımı uydu iletişim araçları, Strela hava savunma füze sistemlerinin rampaları ile yerli üretimden İslam 3 ve İslam 5 füzeleri yer alıyor” dedi.

    Ayrıca 30 adet T-62, T-55 ve T-72 tankının da teslim edildiğini dile getiren kaynak, “Ayrıca silahlar arasında 60, 82 ve 120 mm kalibreli havan topları, 122 ve 130 mm kalibreli toplar, ‘karadan karaya’ tipi füzeler ve Kobra tipi hava savunma füzeleri de var. Militanlar, 2014’te 559 sayılı askeri depodan çalınan füzeleri ve Scud füzeleri ile kendilerinin ürettiği fırlatma rampasını da teslim etti” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    silah, Ceyş-ul İslam, Doğu Kalamun, Şam, Suriye
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