73 yaşında direk dansı yapıyor

Rusya'da en önemli bayramlardan biri olarak görülen yılbaşına sayılı günler kala başkent Moskova'yı bayram havası sardı. Rusya'nın diğer şehirlerinde olduğu gibi Moskova da, Noel ağaçları, kar, yılbaşı süs ışıkları, yeni yıl alışverişi heyecanıyla koşuşturan vatandaşlar ile dolu.