73 yaşında direk dansı yapıyor

Her gün antrenman yapan Dali, sık sık dans yarışmalarına da katılıyor.
73 yaşındaki Çinli Dai Dali, yaşın direk dansına engel olmadığını kanıtladı. 65 yaşındayken direk dansı kursuna başlayan Dali, hem genç, hem de yaşlı internet kullanıcılarının sosyal ağlarda yazdıkları mesajlarda kendisini örnek olarak gördüklerini yazdıklarını söyledi.
Her gün antrenman yapan Dali, sık sık dans yarışmalarına da katılıyor.
Uygulamalı uzay biliminin temelini atan Sovyet tasarımcısı Sergey Korolev, 112 yıl önce bugün doğdu.
Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Chang-e 4 uzay aracı tarafından çekilen Ay’ın karanlık yüzünün 360 derece fotoğrafını yayınladı.
Bundan tam 50 yıl önce Sovyet süpersonik uçağı Tu-144 ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Tu-144, tarihte ses bariyerini aşan ilk yolcu uçağıydı.
Rusya'da en önemli bayramlardan biri olarak görülen yılbaşına sayılı günler kala başkent Moskova'yı bayram havası sardı. Rusya'nın diğer şehirlerinde olduğu gibi Moskova da, Noel ağaçları, kar, yılbaşı süs ışıkları, yeni yıl alışverişi heyecanıyla koşuşturan vatandaşlar ile dolu.
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