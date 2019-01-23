Dağıstan’daki terk edilmiş silah atölyesinden etkileyici görüntüler

Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde Hazar Denizi ortasında bulunan bu bina eskiden Dagdisel silah fabrikasının test alanı olarak kullanılıyordu. Günümüzde ise görünümüyle terk edilmiş kaleyi andıran binayı sadece deniz kuşları ve adrenalin severler ziyaret ediyor.