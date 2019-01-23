Dağıstan’daki terk edilmiş silah atölyesinden etkileyici görüntüler

Deniz ortasındaki yarı yıkılmış atölyenin etkileyici görüntüleri, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde Hazar Denizi ortasında bulunan bu bina eskiden Dagdisel silah fabrikasının test alanı olarak kullanılıyordu. Günümüzde ise görünümüyle terk edilmiş kaleyi andıran binayı sadece deniz kuşları ve adrenalin severler ziyaret ediyor.
Deniz ortasındaki yarı yıkılmış atölyenin etkileyici görüntüleri, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Fildişi Sahili sakini moda tasarımcısı Laetitia Ky'nin bisiklet, uçak, kardan adam, palmiye şeklinde gibi sıradışı saç modelleri İnternette büyük ilgi çekiyor.
Çin'de bir okul müdürü muziplik yaparak, devlet onaylı zorunlu günlük egzersiz programını bir nebze değiştirdi. Öğrencilerinin sağlıklı kalmasını isteyen okul müdürü, dans yoluyla egzersizleri daha özgür bir hale getirdi. Ancak müdür, müfredatın dışına çıktığı için işini kaybedebilir.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin güneyinde IŞİD için para toplayan bir hücrenin faaliyetlerine son verildiğini duyurdu.
Tayvan'da biyoloji öğrencisi Neil Cheng Le, 2014 yılında aldığı zehirli kırkayakla yaşıyor. Le, 42 sm uzunluğundaki egzotik hayvanı 'sevimli ve bakımı kolay' olarak görüyor.
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