Tataristan'ın 'Tüm Dinler Tapınağı': Sinagog, kilise ve cami aynı çatı altında

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'ın yakınlarındaki Staroye Arakçino kasabasında inşa edilmiş 'Tüm Dinler Tapınağı' isimli külliyede 16 farklı dine ait mabet bulunuyor. Yapımına 1992 yılında başlanan Tüm Dinler Tapınağı, mimar İldar Hanov tarafından tasarlandı.

Tapınakta büyük dünya dinlerine ait kültürel semboller de yer alıyor. Salonlarından her biri ayrı dine ait olan külliyede ayrıca dinlenme odaları, sanat galerisi ve tiyatro bulunuyor. Yerel halkın ve turistlerin yoğun ilgisini çeken sıradışı 'tapınak'tan görüntüler Spuntik'in videosunda.