Sırpların ABD'nin görünmez uçağı F-117'yi düşürmesi: 'Bağışlayın, görünmez olduğunu bilmiyorduk'

Görünmez olma özelliğiyle öne çıkan ve ABD ordusunun gururu olan F-117, 27 Mart 1999'da eski Yugoslavya'da düzenlenen bombardımanın henüz 3. gününde Budanovci köyü yakınında düşürüldü. F-117, NATO'nun görünmezlik özelliğine sahip olup düşürülen tek uçağı olarak kayıtlara geçti.

Yugoslavya Hava Kuvvetleri Hava Savunma Birliği Komutanı Albay Zoltan Dani, NATO'nun Yugoslavya'ya yönelik saldırıları sırasında 250. Hava Savunma Füze Tugayı'nın 3. bölüğünü idare etti. ABD'nin mucizevi görünmez uçağını düşüren Dani'nin ekibindeki askerler, Sırp halk kahramanları ilan edildi.

Emekli Albay Zoltan Dani, o dönemde yaşananları Sputnik'e anlattı.

Videoda 'Zastava film' askeri sinema merkezinin belgeleri kullandı.