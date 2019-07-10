10 Temmuz 1941: Leningrad Muharebesi başladı

Sovyet halkı için kilit önemini taşıyan Leningrad Muharebesi 10 Temmuz 1941’de başlayıp 9 Ağustos 1944 tarihine kadar sürdü.
Savunmanın tarihçesi Sputnik'in hazırladığı videoda.
Nazilere karşı Leningrad'ın savunulduğu muharebe Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın en uzun süreli savunmasıydı.
Sovyet halkı için kilit önemini taşıyan Leningrad Muharebesi 10 Temmuz 1941’de başlayıp 9 Ağustos 1944 tarihine kadar sürdü.
Savunmanın tarihçesi Sputnik'in hazırladığı videoda.
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