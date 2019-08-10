SSCB'de spor kültürü: işyerinde bile egzersiz yaparlardı

Sputnik, SSCB'de 1961 yılından itibaren her yıl Ağustos’un ikinci cumartesi günü kutlanan Beden Eğitimci Günü'nde Sovyet Birliği'nin spor sevgisini anlatıyor.
SSCB vatandaşları ‘Sabah Egzersizleri’ radyo programıyla gününü başlayıp fabrikalar ve diğer işyerlerinde de egersiz yaparlardı. Bunun sebebi, 1920’li yılların sonunda başlayan kitlelere sporu teşvik eden propaganda.
Sputnik, SSCB'de 1961 yılından itibaren her yıl Ağustos’un ikinci cumartesi günü kutlanan Beden Eğitimci Günü'nde Sovyet Birliği'nin spor sevgisini anlatıyor.
Alman araştırmacı ve arkeolog Dominique Görlitz, kamış tekneyle eski Mısırlı denizcilerin güzergahından tekrar geçecek. Ekip, Bulgaristan'daki Beloslav Gölü'nden İskenderiye'ye 3 bin km'lik mesafeyi kat edip geri dönmeyi planlıyor. Yolculuğun amacı, Herodot'un Mısırlıların Karadeniz'e ulaşmayı başardıkları iddiasını doğrulamaktır.
Rusya Savunma Bakanlığı, 'Ohotnik' (Avcı) adlı en yeni silahlı insansız hava aracının (İHA) hafta sonu yaptığı ilk uçuştan görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.
Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin başkenti Grozni’de bir binanın beşinci katındaki dairenin camından sarkan 6 yaşındaki çocuk, hava tahliye borularının üzerine basarak orada mahsur kaldı. Çocuğu görenler durumu polise ve aileye bildirdi. Olay sırasında ailenin evde olmadığı anlaşılınca, Aslan Dinayev isimli adam camından dışarı sarktı.
Rossiya Segodnya haber ajansının savaş muhabiri Andrey Stenin, 6 Ağustos 2014 tarihinde Ukrayna'da görev başında hayatını kaybetmesinin beşinci yıl dönümünde anılıyor.
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