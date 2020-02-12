İlk yapay uydu ve uzayda ilk insan Yuriy Gagarin'in uzaya gittiği Baykonur Uzay Üssü

Dünyanın ilk uzay üssünün Baykonur'un inşaatına dair karar tam 65 sene önce 12 Şubat 1955 tarihinde alındı. Hem ilk yapay uydu Sputnik-1 bu üsten fırlatıldı, hem de uzayda ilk insan Yuriy Gagarin'in tarihi uzay yolculuğu Baykonur'da başladı.