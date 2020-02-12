İlk yapay uydu ve uzayda ilk insan Yuriy Gagarin'in uzaya gittiği Baykonur Uzay Üssü

Sputnik, SSCB ve Rusya'nın uzay tarihinde önemli bir yer alan Baykonur Uzay Üssü'nün hikayesi ve şimdiki kullanımını hazırladığı videoda anlatıyor.
Dünyanın ilk uzay üssünün Baykonur'un inşaatına dair karar tam 65 sene önce 12 Şubat 1955 tarihinde alındı. Hem ilk yapay uydu Sputnik-1 bu üsten fırlatıldı, hem de uzayda ilk insan Yuriy Gagarin'in tarihi uzay yolculuğu Baykonur'da başladı.
Sputnik, SSCB ve Rusya'nın uzay tarihinde önemli bir yer alan Baykonur Uzay Üssü'nün hikayesi ve şimdiki kullanımını hazırladığı videoda anlatıyor.
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