Baykal Gölü'ndeki buzların üzerine uçakla iniş yaptılar

Rusya’da bir grup dünyanın en derin gölü Baykal Gölü’nün üzerindeki buz tabakasına uçakla iniş yaptı. Sibiryalı fotoğrafçı Vadim Mahorov, o anları görüntüledi.

Rusya’nın Novosibirsk kentinden fotoğrafçı Vadim Mahorov, üç pilotla birlikte Baykal Gölü’nün üstündeki buz tabakasına dayanıklılık testi yaptı. Grup, Cessna 172 hafif uçağıyla Listvyanka köyünden, Svyatoy Nos yarımadasına uçtu, daha sonra da gölün üzerindeki buz tabakasının üzerine iniş yaptı.

Mahorov, uçuş ve iniş sürecini kameraya aldı.

Mahorov, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Bu yıl çok karlı geçmesine rağmen, büyük buz alanlar bulup buzun üstüne iniş yapabildik. Uçaklar her gün buza iniş yapmıyor. Bu riskli bir şey. Tabaka üstünde çatlaklar olabilir ya da ince olabilir” ifadelerini kullandı.

Mahorov, iniş öncesinde alanda keşif çalışması yaptıklarını da ekledi.