Manisalı üç arkadaş, koronavirüsten korunmak için ağaç ev yaptı

Manisa’da üç arkadaş, koronavirüsten korunmak için evde bireysel izolasyon çağrıları yapılırken bir ağacın üzerinde konaklamaya başladı. Üç arkadaş, yaptıkları ağaç evde, geri dönüştürülmüş malzemelerle oluşturdukları kamp ortamında yaşıyor.

Manisa’da üç arkadaş koronavirüsten kaçmak için farklı bir yola başvurdu. Bireysel izolasyon ve evde kalma tavsiyelerinin ardından kendilerine bir ağaç ev yapan grup, ormandaki bu evde kalıyor.

Geri dönüştürülmüş malzemelerden bir kamp ortamı bulunan arkadaşlar, evlerinin önünde odun kırıyor, yaktıkları ateşin etrafında çay içip sohbet ediyor.

'Doğada kendimizi güvende hissediyoruz'

Evi yapanlardan biri olan Semih Yiğit, “Üçümüz aynı odada uyuyoruz. Bir ev daha yapma planımız var. Sonra da iki evin arasına bir köprü yapacağız. Yakında başlarız. Ağacın üzerinde yaşayabilmek için böyle bir ev tercih ettik” dedi.

Doğaya ve ağaçlara zarar vermeden evlerini yapan grubun, bu arazilerinin yakınlarında bir vişne bahçesi de var.

Elektrik teknisyeni olarak çalışan Alihan Sayılır “Diğer insanlardan uzakta olduğumuz için doğada kendimizi güvende hissediyoruz. Burada güvendeyiz. Ateşimiz ve suyumuz olduğundan çok zorlanmadık. Elektrik olmadığı için ihtiyaçlarımızı görmek için zaman zaman merkeze iniyoruz” dedi.