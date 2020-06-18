Anne köpek, ölen yavrusunun mezarını kazıp onu hayata döndürmeye çalıştı

Üç yaşındaki, Labrador kırması Kookie isimli köpek doğum yaptı. Doğumdan sonraki sabah sahibi Kaye de Luna ve ailesi Kookie’nin havlamalarıyla uyandı. Neler olduğuna baktıklarında ise yavrulardan en güçsüz durumda olanın öldüğünü fark ettiler.

Kaye ölen yavruyu bahçeye gömdü, ancak birkaç saat sonra anne köpek mezarı kazıp yavrusunu çıkardı, yalayıp hayata döndürmeye çalıştı.

Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadığını belirten Kaye, “Kookie ilk hamile kaldığında düşük yaptı. Şimdi de bir yavrusu öldü. Yıkılmış olmalı, bu onun için çok üzücü. Yavruları için ne kadar uğraştığını gördük” dedi.