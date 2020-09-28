Azerbaycan’da Ermenistan ordusunun top mermileriyle yıkılan evler görüntülendi

Sputnik Azerbaycan'ın haberine göre, Terter’de Ermenistan ordusunun attığı top mermilerinin isabet ettiği bazı evler tamamen kullanılamaz hale geldi.

Siviller arasında ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor. Bölge halkı, düşmandan korkmadıklarını ve evlerini terk etmeyeceklerini belirtiyor.