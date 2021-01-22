Rusya'da gazeteci çekim sırasında boğulmakta olan köpeği kurtardı

Rusya'nın Belgorod kentinde kışı geçiren ördekler hakkında çekim yapan gazeteci Aleksander Saşnev, buz tutan gölde boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalan bir köpeği görünce suya atlayarak hayvanı kurtardı. Köpeğin kurtarılma anları kameraya yansıdı.
Çekim yaptıkları sırada küçük bir çocuk gazetecinin yanına gelip neredeyse tamamen donmuş gölde kendini kurtarmaya çalışan bir köpek olduğunu gösterdi. Saşnev de hemen yardım etmek için giysilerini çıkarıp buz gibi suya girip köpeği donmaktan kurtardı.
Daha sonra ısınması için köpeği bir monta sarıp o sırada yoldan geçmekte olan yaşlı bir adamın aracına götürdü. Bunun ardından vücut sıcaklığının normale dönmesi için Saşnev’in sıcak bir şeyler içip kendini ısıtması gerekti.
Görüntülerin kurmaca olduğu yönündeki suçlamaları reddetti
Kurtarma görüntülerinin yayınlanmasının ardından bazıları söz konusu görüntülerin kurmaca olduğu suçlamasında bulundu. Saşnev’in kış aylarında yüzme ile ilgilenmesinden ötürü görüntüleri inandırıcı bulmadıklarını söyleyenler oldu. Bazıları da köpeği kurtarmasının ardından sudan kolay çıkması için Saşnev’e uzatılan sopanın önceden hazır edildiğini ileri sürdü.
Saşnev ise bu suçlamaları reddediyor ve her şeyin beklenmedik ve plansız bir şekilde geliştiğini söylüyor. Ayrıca Saşnev, donmaktan kurtardığı köpeği bulmak ve onu evlat edinmek istediğini belirtiyor. Evinde Timon isminde bir kedisi olduğunu söyleyen gazeteci, köpeğin ismine de Pumbaa koymak istediğini ekliyor.
Timon ve Pumbaa, Aslan Kral filminin birbiri ile çok yakın arkadaş olan iki karakteri.
Rusya’ya bağlı Yakutistan’da dondurucu soğukta görevini yerine getiren itfaiye ekiplerinin paylaştığı videoda eksi 55 derecede bir markette çıkan yangını söndürme çalışmalarının ardından kıyafetlerinin kalın buz tabakasıyla kaplanmış olduğu görülüyor.
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