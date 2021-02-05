Sibirya’da sedir çamından kıyafetler yapıyorlar

Sibirya’daki küçük bir kentte ‘Lyubavuşka’ isimli sanat atölyesinin üyeleri, Sibirya sedir çamı olarak da bilinen Sibirya sediri ağacından giysiler tasarlıyor. Ağacı kıyafetler için bir malzeme olarak kullanmayı kendilerine öğreten kişi ise eski mimar olan öğretmenleri Viktor Koşkarev. Koşkarev’e ayrıca kıyafet tasarımcıları, defile ve koreografi öğretmenleri yardım ediyor.

Elbiselerin yapımında kullanılan başlıca malzeme ise Sibirya sediri ağacından ince şeritler. Atölyedeki öğrenciler de bu şeritleri keserek, onlardan aksesuarlar, şapkalar ve çeşitli başka ürünler elde ediyor. Görüntüyü tamamlamak için, sedir ağacından sandaletler dahi üretiliyor.

Ağırlığı 7 kiloya kadar çıkabilir

Koşkarev, “25-30 bin detaydan oluşan kıyafetler de var, 10-15 bin, 5 bin parçalı olanlar da. Bazıları birkaç haftada bazıları bir ayda yapılıyor. Sibirya sediri ağacından tek bir kostümün ağırlığı 7 kiloya kadar çıkabiliyor. Elbise modellerinin çoğunun altında kumaş yer alıyor. Çok ekonomik çalışılıyor. 5-6 yıllık çalışma için ekibe bir sedir kütüğü yeterli” dedi.

Koşkarev’in katıldığı ‘Yılın öğretmeni’ isimli bir yarışma sırasında doğan bu fikrin uygulandığı atölye 20 yılı aşkın bir süredir mevcut. Atölye ülke çapında birçok yarışma ve festivalin yanı sıra Dubai’deki ahşap işleme endüstrisi fuarına katıldı.