Yıl boyu sert hava koşullarında faaliyette bulunan Mirnıy istasyonunda çalışan sayısı 15-20 kişi.
Antarktika'daki bilim istasyonu Mirnıy'nın arşiv kareleri Sputnik'in videosunda:
Antarktika'daki ilk Soviyet bilim istasyonu Mirnıy, 13 Şubat 1956 tarihinde açıldı.
Yıl boyu sert hava koşullarında faaliyette bulunan Mirnıy istasyonunda çalışan sayısı 15-20 kişi.
Antarktika'daki bilim istasyonu Mirnıy'nın arşiv kareleri Sputnik'in videosunda:
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