Rusya’da 12 otomobilden alınan parçalarla yüzebilen bir arazi aracı oluşturuldu

Rusya'nın Kursk bölgesinde yaşayan Yuri Suhorukov, dört yardımcısıyla birlikte 12 otomobilin parçalarından yüzen paletli bir arazi aracı yaptı.

Birçok farklı model otomobilden şanzıman, ön cam, arka kapak, yan kapı ve radyatör gibi parçalar toplanarak oluşturulan aracın bazı parçaları ustaların kendisi tarafından yapıldı.

Gerekli parçaları bulmak iki yıl ve montaj işlemi dört buçuk ay sürdü. Yaklaşık bir ton ağırlığındaki araç dört yolcusuyla birlikte çamur, bataklık ve sığ sularda kolayca hareket edebiliyor ve saatte 40 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Arazi aracının maliyeti ise yaklaşık 100 bin ruble (yaklaşık 10 bin Türk Lirası). Aracı satın almak için maliyetinin neredeyse altı katı fazlası kadar teklifler gelse de Suhorukov, bu teklifleri reddetti.