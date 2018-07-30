Hırvatistan lideri, Dünya Kupası finalindeki 'şemsiye olayını' anlattı: Onu düşünecek halde değildim

Rusya’nın ev sahipliği yaptığı FIFA 2018 Dünya Kupası’nda finalde Fransa'ya yenilip ikinci olan Hırvatistan'ın lideri Kolinda Grabar-Kitarovic, kapanış töreninde yağmur yağmaya başladığında Rusya lideri Vladimir Putin'e hemen şemsiye getirilirken Fransa lideri Emmanuel Macron ve kendisinin bir süre şemsiyesiz kaldığı anları anlattı.

Kommersant gazetesine konuşan Kitarovic, kendisine şemsiye getirilmemesine üzülüp üzülmediği sorulduğunda "Kesinlikle hayır, hatta yağmurun yağdığını bile fark etmedim. Saçım, nasıl göründüğüm, o an hiçbir şeyin önemi yoktu. Sadece futbolcuları, ülkemizde, dünyada futbol izleyenler, bizi destekleyenler vardı aklımda" yanıtını verdi.

© REUTERS / Antonio Bronic Dünya Kupası'nda ikinciliği elde eden Hırvatistan'da buruk kutlama

Şampiyonanın kendisini çok duygulandırdığını belirten Kitarovic şunları söyledi: "Moskova’ya geldiğimde Hırvatistan’ın kazanmasını her şeyden çok istiyordum. Finale kalmanın en büyük başarılarımızdan biri olduğunu bilmemize rağmen… Rusya’daki bu şampiyona tüm dünyada büyük dikkat çekti. Takımımızla, antrenörümüzle öyle gurur duydum ki. Başarımızın sırrı da bence takım çalışmasıydı. Hırvatistan için istediğim tam da bu. O kadar duygu yüklüydüm ki… Şemsiyeyi düşünecek halde değildim. Aynı zamanda kupayı alamadıkları için üzülen futbolcularımızdaydı aklım."

Kitarovic, final akşamının kendisi için nefes kesici bir akşam olduğunu vurgulayarak "Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferimden sonra böyle bir akşam yaşadığımı hatırlamıyorum. Çok heyecanlanmıştım, aynı zamanda meşgul ettiğim makamın sorumluluğunu da hissediyordum" dedi.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi Hırvatistan liderinden Putin’e, üzerinde ismi yazılı forma hediyesi

Öte yandan Kitarovic, Putin’i Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e davet ettiğini belirtti. Kiratovic "Geçen yıl Soçi’deyken onu davet etmiştim, davetimi Moskova’da da tekrarladım. Gelirse, bu Rus liderin Zagreb’e ilk ziyareti olacak. Bence bunu yapmanın tam da zamanı" diye konuştu.

'HIRVATLAR PUTİN’İ BEKLİYOR'

Hırvatistan’ın Putin’i beklediğini vurgulayan Kitarovic "Hırvatların şampiyona sırasında Rusya hakkındaki yaklaşımını görmek mümkündü. Hatırlarsanız ‘Teşekkürler Rusya!’ yazılı bir pankart açılmıştı. Görüşmemizin yalnızca Rusya ve Hırvatistan’a değil Güneydoğu Avrupa’nın tamamına faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.