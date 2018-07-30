Hırvatistan lideri, Dünya Kupası finalindeki 'şemsiye olayını' anlattı: Onu düşünecek halde değildim

Kommersant gazetesine konuşan Kitarovic, kendisine şemsiye getirilmemesine üzülüp üzülmediği sorulduğunda "Kesinlikle hayır, hatta yağmurun yağdığını bile fark etmedim. Saçım, nasıl göründüğüm, o an hiçbir şeyin önemi yoktu. Sadece futbolcuları, ülkemizde, dünyada futbol izleyenler, bizi destekleyenler vardı aklımda" yanıtını verdi.
Kitarovic, final akşamının kendisi için nefes kesici bir akşam olduğunu vurgulayarak "Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferimden sonra böyle bir akşam yaşadığımı hatırlamıyorum. Çok heyecanlanmıştım, aynı zamanda meşgul ettiğim makamın sorumluluğunu da hissediyordum" dedi.
Öte yandan Kitarovic, Putin’i Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e davet ettiğini belirtti. Kiratovic "Geçen yıl Soçi’deyken onu davet etmiştim, davetimi Moskova’da da tekrarladım. Gelirse, bu Rus liderin Zagreb’e ilk ziyareti olacak. Bence bunu yapmanın tam da zamanı" diye konuştu.
'HIRVATLAR PUTİN’İ BEKLİYOR'
Hırvatistan’ın Putin’i beklediğini vurgulayan Kitarovic "Hırvatların şampiyona sırasında Rusya hakkındaki yaklaşımını görmek mümkündü. Hatırlarsanız ‘Teşekkürler Rusya!’ yazılı bir pankart açılmıştı. Görüşmemizin yalnızca Rusya ve Hırvatistan’a değil Güneydoğu Avrupa’nın tamamına faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.
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