Motorcu Rus rahipler 2018 takvimi için poz verdi

Rus Ortodoks Rahipleri Motosiklet Topluluğu, farklı bir girişime imza attı.Topluluk, üye rahiplerin motosikletleriyle poz verdiği fotoğraflardan oluşan bir takvim çıkardı.

VKontakte'de yayınlanan ‘Onların yolu' isimli takvimle ilgili "Bu sayfalar Ortodoks rahiplerinin hayatlarından anları gözler önüne serip onlara farklı bir açıdan bakmanızı sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

Takvimden elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi rahip ailelerine verileceği de aktarıldı.

Rusya'da iki yıl önce de kediler ve rahiplerin bir arada olduğu bir takvim çıkartılmıştı.